Москва, 22 июля, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Специальную программу, которая упростит процесс получения предпринимателями городских субсидий и грантов, запустили в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Эта программа предусматривает создание системы взаимодействия между кредитными учреждениями и предпринимателями. Через личный кабинет клиента банка пользователи смогут подать заявки на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности в Москве, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга.

«Такое взаимодействие будет удобно в первую очередь самим предпринимателям. Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов», — сказала Сергунина.