Монтрёй, Франция, 21 июля, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Ubisoft в очередной раз огорчила поклонников игры Beyond Good and Evil, которые уже много лет ожидают выхода сиквела. Об этом 21 июля сообщает портал Comicbook.

Sergey Galyonkin Стенд Ubisoft на E3 2018

Во время представления очередного финансового отчёта компания заявила, что ещё слишком рано говорить об этой игре, несмотря на то, что её разработка ведётся уже много лет. Издание отметило, что Ubisoft хотя бы дала понять фанатам, что проект всё ещё существует.

«Мы далеко продвинулись с Beyond Good and Evil 2, но на данном этапе еще рано говорить вам об этом», — сказал финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге.

Напомним, релиз оригинальной ролевой экшн-игры Beyond Good and Evil геймдизайнера Мишеля Анселя состоялся 11 ноября 2003 года. Ubisoft анонсировала сиквел более 13 лет назад, 28 мая 2008 года. В октябре 2016 года компания объявила, что проект находится на стадии активной разработки.