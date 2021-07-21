Алжир, , 23:44 — REGNUM Борьба народа Западной Сахары «будет продолжаться по стопам Нельсона Манделы до освобождения его территорий», заявил посол Сахарской Арабской Демократической Республики в Алжире Абделькадер Талеб Омар.

«Африка может гордиться вкладом Нельсона Манделы в человеческую цивилизацию, благодаря его борьбе за свободу, уважение прав человека и мирное сосуществование на основе равенства, демократии и международного права», — цитирует агентство Sahara Press Service выступление посла на форуме в Алжире по случаю 103-й годовщины со дня рождения Манделы.

Сахарский дипломат отметил, что деятельность бывшего южно-африканского лидера послужила «уроком для угнетённых народов». Он вспомнил, что Мандела в своё время принял нескольких сахарских активистов, которым выразил солидарность, а также предпринимал попытки «убедить махзен (марокканский правящий режим — ред.) в необходимости референдума».

«Махзен отказался от всех своих международных обязательств и работает над фальсификацией природы конфликта, основываясь на своей экспансионистской политике, поддерживаемой колониальными державами, стремящимися сохранить свою гегемонию», — заявил Талеб Омар.

Посол Западной Сахары отметил, что марокканский режим на сегодняшний день «является частью ретрансляции колониализма в регионе в нарушение международного права и Учредительного акта Африканского союза, который провозглашает уважение к границам, унаследованным после обретения независимости и территориальной целостности государств-членов».