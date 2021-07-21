Саранск, 21 июля, 2021, 23:42 — ИА Регнум. В рамках распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, Мордовия получит 363,544 млн рублей на поддержку системы здравоохранения в рамках оказания страховой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Средства позволят своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, также средства направят на дополнительные ресурсы для противодействия распространению коронавируса, включая лечение в стационарах.

Всего в регионы России на эти цели направят 85 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России приняло решение о выделении Мордовии дополнительно 1,5 млрд рублей, заявил неделей ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который находился в Мордовии с рабочей поездкой. Он подчеркнул, что федеральный центр заинтересован в динамичном развитии региона, укреплении его финансовой устойчивости. А значительный бюджетный долг — тяжелое наследие и большая проблема, от которой не должны страдать жители Мордовии.

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