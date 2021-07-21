Эдинбург, Великобритания, 21 июля, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, «Селтик» на своем официальном портале объявил о подписании контракт с защитником «Рубина» Карлом Старфельтом.

Amar77 Казань. Стадион «Рубина»

Шотландский клуб выплатит «казанцам» 5 миллионов евро в качестве компенсации за переход 26-летнего шведа. Старфельт поставил подпись под четырехлетним контрактом.

В минувшем сезоне Старфельт отличился тремя голами в 29 матчах чемпионата России.