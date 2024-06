Лос-Анджелес, США, 21 июля, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Warner Bros. Animation и студия DC анонсировали анимационный фильм, в основу которого ляжет видеоигра Injustice: Gods Among Us и комикс Тома Тэйлора Injustice: Gods Among Us: Year One. Об этом 21 июля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Артём Дубровский ИА REGNUM Харли Квинн, Джокер и Бетмен из комиксов издательства DC Comics

Супермена в будущей картине озвучит Джастин Хартли («Тайны Смолвиля»), Бэтмена — Энсон Маунт («Ад на колёсах»), Лоис Лейн — Лора Бэйли («Школа монстров»). В проекте также участвуют Брайан Т. Делани (Зелёный Фонарь), Брэндон Майкл Холл (Киборг), Гиллиан Джейкобс (Харли Квинн), Юрий Ловенталь (Мастер Зеркал) и другие.

В качестве продюсера проекта выступает Рик Моралес («Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона»), снимать картину будет Мэтт Питерс («Тёмная Вселенная») по сценарию Эрни Альтбэкера («Бэтмен: Тихо!»).

Для справки: во вселенной Injustice Супермен, будучи обманутым Джокером, убивает свою возлюбленную Лоис Лэйн. В результате супергерой сходит с ума и решает взять под контроль всю Землю. На пути у него встают Бэтмен и союзники.