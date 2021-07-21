Саранск, 21 июля, 2021, 23:30 — ИА Регнум. В рамках программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография» заключено соглашение между ООО «Байтэкс» и Саранским электромеханическим колледжем. Для студентов появилось новое направление подготовки — «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения», сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Информационная паутина

По данной квалификации уже прошли обучение восемь студентов, которые затем успешно трудоустроились.

В августе для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений специалисты компании «Байтэкс» проведут специальный интенсив по обучению новой профессии. Это позволит увеличить контрольную цифру при приеме на IT-специальности на сто мест.

В рамках федеральной программы компании, заинтересованные в профессионалах, смогут напрямую участвовать в подготовке специалистов, устранить дефицит кадров и создать привлекательные рабочие места в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля стало известно, что компания «Байтекс» премирует сотрудников, вакцинированных от коронавируса.

Сумма премии составляет 1 тыс. рублей. Причем поощрение получают даже те сотрудники, которые вакцинировались ранее, по собственной инициативе, еще до рекомендации руководства.

На тот момент из 234 сотрудников прививку сделали 64 человека или более 27%.

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