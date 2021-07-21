Москва, 21 июля, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил о своем решени перестать считать нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе легионером.

Дмитрий Садовников Игроки «Спартака»

Напомним, что в начале июля 20-летний уроженец Грузии получил паспорт гражданина РФ.

В минувшем сезоне Кутателадзе принял участие в 4 матчах за вторую команду «Спартака» в розыгрыше чемпионата ФНЛ и не отличился результативными действиями.