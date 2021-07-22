22 июля 2021 | Время чтения 10 мин

Распоряжение Лукашенко перекрыть торговлю с Германией саботируется накануне новой мировой войны. Кто за это ответит?

Сергей Артёменко, , 01:17 — REGNUM Накануне очередного экономического кризиса, отягощённого последствиями кризиса политического, официальный Минск пустился во все тяжкие. Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу торговым эмбарго, обвинил его в фашизме и развязывании в отношении Белоруссии гибридной войны, грозящей перерасти в Третью мировую.

Мировая Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Скандальные заявления о начале Третьей мировой войны Лукашенко сделал 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia. Пресс-служба президента Белоруссии скрыла от общественности новые откровения бессменного руководителя постсоветской республики, опубликовав вопреки обыкновению вместо стенограммы жёстко цензурированное куцее сообщение. Из него следовало, что экономика Белоруссии на подъёме, западные санкции — как укус комара для слона, а в резком росте нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу виновных следует искать в ЕС.

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Из того же интервью благодаря российским СМИ граждане Белоруссии узнали, что Западная Европа, по версии официального Минска, является колонией США. Из контекста также следовало, что Лукашенко считает «европейцами» уже не только исключительно жителей ЕС, но оперирует этим термином в ещё более узком смысле — применительно к «безумным политикам» европейских стран (то есть Евросоюза).

Шахматы. Голый король Антон Привальский © ИА Красная Весна

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Тем временем белорусские придворные скоморохи разбирают призовые места в соцсоревновании на более хамское оскорбление «коллективного Запада». Государственные телеканалы, официальные информагентства и другие СМИ неустанно вбивают в головы обывателей тезис о «фашистских» правительствах ЕС.

Член Совета Республики (верхней палаты Национального собрания) заявляет, что «Литва в отчаянии», что эта прибалтийская республика спровоцировала наплыв нелегальных мигрантов из арабских стран через белорусско-литовскую границу и «запустила этот бумеранг, применив для решения назревшего конфликта методы фашистских карателей». Ещё один «палаточник» из нижней палаты того же Нацсобрания развивает заданный вектор нездоровой фантазии, грозя такими последствиями: «А если литовская сторона и дальше будет допускать фашистские методы по отношению к мигранту — огонь на поражение, избиения, пытки, — это повлечет рост активности радикальных элементов уже внутри Европейского союза. Брюссель рискует получить африканские и мусульманские бунты не только на территории Литвы, но и в ряде европейских столиц, где проживают крупные диаспоры».

Его коллега по палате, бывший пресс-секретарь МИД и посол в одной из восточных стран перекладывает вину с больной головы на здоровую, переводит стрелки на ЕС и выпаде против руководителей комитетов по международным делам парламентов Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, США, Чехии, Украины, Франции и Эстонии вещает о «о феноменальной некомпетентности и явной политической импотенции их авторов». Ещё один деятель из фейкового «информационно-просветительского учреждения» утверждает, что Литва спровоцировала миграционный кризис и виновна в «совершении военных преступлений».

На то, откуда ноги растут у отрабатывающих «темник», косвенно указывает комментатор из белорусской Академии наук: «Ложь и лицемерие коллективного Запада разрушили международные отношения и всю систему безопасности. Вчера было знаковое выступление главы нашего государства перед дипкорпусом… На политической шахматной доске президент Александр Лукашенко поставил шах и мат коллективному Западу, а прежде всего Прибалтике и Польше. Из нас хотели сделать наркотрафик, хаб по торговле оружием».

Доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и Председателя СК Ивана Носкевича Александру Лукашенко. Цитата из видео. president.gov.by

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Причина оральной активности штатных и внештатных пропагандистов официального Минска известна: Александр Лукашенко крайне раздражён непризнанием его президентом Белоруссии по итогам так называемых президентских выборов 2020 года. Последние три пятилетки он особенно активно развивал «многовекторность», демонстрируя «разворот на Запад» и дистанцирование от России. Открытая поддержка свержения Виктора Януковича на Украине, политические репрессии в отношении сторонников Русского мира в Белоруссии, травля российского посла — спецпредставителя президента России, распространение сплетен о «российской интервенции» и многие другие эпизоды убедительно указывают на большую проделанную работу себе во вред.

Александр Лукашенко ждал от Запада легитимации своего пожизненного правления, финансовой и иной поддержки, а получил прямо противоположное. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей убеждал хозяина в неминуемом успехе, однако вместо этого было явлено оглушительного фиаско со статусом изгоя под международными санкциями.

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КГБ и другие спецслужбы Белоруссии ответили на санкции предсказуемо. Несколько волн обысков в офисах прозападных общественных организаций, партий и СМИ сопровождались блокировками сайтов, арестами и тому подобным. Белорусские новости уж второй год как представляют собой сводки репрессированных, «закрытых» под теми или иными предлогами.

Помимо шпионов и вредителей спецслужбы активно выявляют и саботажников. Парадоксальным образом пока дело обходится без «посадок» членов правительства.

Совмин Белоруссии попытался реализовать предыдущие поручения Александра Лукашенко и применить к Западу санкции. Получилось неубедительно: включённые в «чёрные списки» физлица и ранее не особо жаловали своими визитами социально ориентированную подлинно народную демократию, противостоящую остальной «фашистской» Европе с примкнувшей к ней Северной Америкой.

Ответные белорусские санкции в отношении юрлиц и вовсе вылились в невероятный позор. Под недосанкции попали не государства, а торговые марки компаний из ЕС и США, отказавшихся выступать спонсорами проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. За лишение Лукашенко любимого увлечения ответили белорусские потребители и российские компании.

Карта транзитных газопроводов Ямал-Европа Nzeemin

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Сейчас правительство Белоруссии фактически саботирует исполнение повеления Лукашенко «шевелиться и переориентироваться» с экспортом и заставить Германию объезжать Белоруссию. Об этом руководитель постсоветской республики заявил в начале июля на совещании о противодействии международным санкциям. Как и во многих других случаях, слова Лукашенко разошлись с делом.

Выступая 6 июля на совещании «о противодействии санкционным мерам», Лукашенко пригрозил Евросоюзу ответными мерами, которые включали в себя: 1) запрет на поставки в Белоруссию и через Белоруссию (транзит); 2) создание проблем западным компаниям при ведении бизнеса в Белоруссии; 3) создание проблем приграничным странам в сфере нелегальной миграции.

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Белоруссию — тоже ни шагу, — заявил Лукашенко в ходе совещания 6 июля. — Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда».

«Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране», — распорядился он.

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«А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Белоруссии новыми этапами санкций — то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море», — пригрозил он за глаза западным бывшим друзьям и партнёрам.

Председатель белорусского правительства Роман Головченко попытался смягчить заявление своего начальника, заявив: «Что касается транзита и других маршрутов — эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике».

О скандальном совещании 6 июля в президентском дворце сообщили белорусские СМИ и пресса Евросоюза, в том числе Германии. Зная непредсказуемость официального Минска, находящегося в жёстком конфликте с ЕС, приготовились к худшему поставщики и страховщики не только из ЕС, но также из РФ и КНР.

Спустя две недели заваленная председателем белорусского правительства «опция» должна была находиться в стадии реализации, потому что пресловутые европейские партнёры последовательно наращивали давление. Евросоюз прорабатывает пятый пакет санкций, США демонстративно проводят переговоры со своей белорусской протеже Светланой Тихановской, а их партнёры (Швейцария, Норвегия, Украина, Сербия и другие) активно поддерживают применяемый к официальному Минску режим санкций.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй (сс) Kremlin.ru

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Согласно оперативным данным таможенной статистики Белоруссии и Германии, поставки из ФРГ в Белоруссию и через неё транзитом существенно не изменились ни в объёмах, ни в ассортименте. Аналогично обстоят дела и на других европейских направлениях белорусской внешнеэкономической деятельности.

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КНР демонстративно дистанцируется от помощи своему номинальному стратегическому партнёру. Никакой дополнительной поддержки новоявленному «железному брату» Пекин не оказывает.

Именно на Китай возлагало особые надежды политическое руководство Белоруссии ранее, конструируя свою «многовекторность» и открыто позиционируя Поднебесную как противовес России, как козырь в возможном противостоянии с ЕС и США. По факту официальный Пекин ограничивается формальными увещеваниями, предлагая Минску осваивать ранее открытые линии «связанных кредитов». Также известно, что китайские партнёры на всякий случай сторонятся ввести дела с теми белорусскими партнёрами, которые находятся под санкциями ЕС и США.

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Совмин Белоруссии обоснованно предостерегает Лукашенко от китайской кабалы. Минэкономики обращает внимание на рост огромного отрицательного сальдо в торговле с КНР, которое не в силах остановить ни кризисы, ни пандемия.

В то же время Пекин не намерен делать вид, что не услышал угрозы Лукашенко навредить международной торговле. Сколь бы ни были безответственными заявления белорусского политика, в Китае их услышали и формально восприняли как официальное заявление высшего должностного лица государства на пути китайских товаров в ЕС. В связи с этим посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил: «Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом».

Белорусский опыт весьма ценен для Киева, пытающегося заниматься шантажом в стиле Лукашенко. На днях Владимир Зеленский через главу офиса президента Украины Алексея Арестовича заявил о том, что Киев в случае отсутствия поддержки со стороны Запада «развернётся» к Китаю. Формальным поводом стал очередной отказ украинского руководства выполнять пресловутые Минские соглашения.

Однако важен не повод, а результат, явленный в «белорусском кейсе». Пока что общественность обсуждает, как деликатно Си Цзиньпин через китайского посла на Украине Фань Сяньжуна унизил Владимира Зеленского, предложив находящемуся под уголовным преследованием Виктору Медведчуку развивать отношения между Китаем и Украиной на уровне стратегического партнёрства.

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Пресловутый «режим Лукашенко» держится на штыках и российской поддержке. Скандальные заявления, ругательства и угрозы не прибавляют ему устойчивости, свидетельствуя скорее о затянувшейся агонии. В отличие от пресловутого «коллективного Запада», Москва не взращивала свою креатуру на случай такого развития событий. Поэтому сейчас у неё выбор между плохим и очень плохим.