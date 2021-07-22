Тегеран, , 07:57 — REGNUM 21 июля глава иранской делегации, недавно посетившей Азербайджан, заявил, что азербайджанские соседи готовы расширить свои экономические и торговые отношения с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами, Али Джахангири упомянул о трехдневном визите торгово-экономической делегации провинции Восточный Азербайджан в Баку, заявив, что последние события в Азербайджанской Республике и освобождение Карабахского региона открыли в стране новые условия для расширения сотрудничества с иранскими государственными и частными компаниями в области восстановления недавно освобожденных районов.

Джахангири отметил, что, учитывая промышленные, технические и инженерные возможности провинции Восточный Азербайджан, ответственность за расширение экономических связей с Азербайджанской Республикой была возложена на северо-западную иранскую провинцию.

Глава иранской экономической делегации заявил, что трехдневный визит в Баку был осуществлен в соответствии с этой целью, при этом подчеркнув: «Учитывая важность участия иранских компаний в восстановлении освобожденных районов, представители частного сектора провинции выразили готовность ознакомиться с инвестиционными возможностями восстановления освобожденных районов Азербайджана».