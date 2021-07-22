Тегеран, , 08:00 — REGNUM 21 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили двусторонние отношения и последние события в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным министерства иностранных дел Ирана, обе стороны обсудили двусторонние связи, а также вопросы, связанные с Афганистаном.

В своём твиттере министр иностранных дел Индии написал: «Приятно было поговорить с министром иностранных дел Ирана @JZarif. Продуктивный разговор о наших дружественных отношениях».

Джайшанкар прибыл в Тегеран 7 июля, чтобы передать послание премьер-министра Индии Нарендры Моди избранному президенту Ирана Эбрахиму Раиси.

В тот же день высокопоставленный дипломат Индии также провел встречу с Зарифом, на которой министры иностранных дел двух стран подчеркнули необходимость укрепления межафганского диалога, который приведет к всеобъемлющему политическому партнерству в Афганистане.