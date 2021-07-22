Тегеран, 22 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. 21 июля иранская продукция была представлена на 15-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском (Россия). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министерство обороны Ирана и 35 наукоемких компаний Исламской Республики принимают участие в этом мероприятии, чтобы продемонстрировать свои последние научно-технические достижения.

В павильоне министерства обороны Ирана выставлено передовое иранское аэрокосмическое оборудование, включая различные типы беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и авиационных двигателей.

Глава Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO) второй бригадный генерал Афшин Хаджех Фард, возглавляющий иранскую делегацию в России, заявил, что Исламская Республика уже третий год подряд принимает участие в данном мероприятии.

Международный авиационно-космический салон МАКС — один из крупнейших в мире авиационных форумов. В этом году в мероприятии принимают участие около 290 иностранных компаний из более чем 50 стран мира. Авиационный салон проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.