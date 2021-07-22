Тегеран, , 08:03 — REGNUM 21 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи приказал правительственным чиновникам и ответственным органам «яростно засучить рукава», чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются люди в иранской южной провинции Хузестан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Если кто-то заботится о благополучии людей, он не может быть равнодушен к трудностям и проблемам, с которыми сталкиваются люди в этой провинции. Это и является вечной и непосредственной обязанностью любого правительства, которое должно думать о решении проблем народа», — заявил аятолла Хаменеи.

Лидер сослался на вялую и слабую работу ответственных должностных лиц по урегулированию проблем в южной провинции Хузестан и вновь сообщил, что провинциальные чиновники обязаны в кратчайшие сроки разобраться в проблемах народа иранской провинции.

Лидер призвал государственных чиновников и ответственные организации серьезно отнестись к данному вопросу в соответствии с решением проблем, стоящих перед благородными гражданами провинции Хузестан, как можно скорее.