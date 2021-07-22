Тегеран, 22 июля, 2021, 08:05 — ИА Регнум. 21 июля президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом высоко оценил роль обеих стран как двух великих держав в регионе и исламском мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе беседы Рухани поздравил правительство и народ Турции с праздником Курбан-Байрам и отметил, что обе страны как две великие державы в регионе и исламском мире играют важную роль в решении региональных вопросов и проблем.

Он также выразил удовлетворение в связи с хорошо налаженными отношениями между двумя странами во всевозможных областях, включая экономическое, политическое, культурное и международное измерения.

Подчеркнув необходимость дальнейшего углубления такого сотрудничества в будущем, президент Ирана указал на ответственный совместный подход Ирана и Турции к различным глобальным и региональным вопросам и проблемам исламского мира. Он также заявил, что проблемы региона должны решаться путем диалога и переговоров.

Президент Турции поздравил Рухани и иранский народ с праздником Курбан-Байрам и охарактеризовал отношения между двумя странами как искренние и развивающиеся. Далее он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя странами.

Отметив схожие позиции двух стран по важным региональным и международным вопросам, Эрдоган высоко оценил усилия правительства Ирана по развитию и углублению стратегических отношений между двумя странами за последние восемь лет.