Тегеран, 22 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. 21 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), а также ситуацией в Афганистане, с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телефонном разговоре Зариф обменялся мнениями с Боррелем как по иранской ядерной сделке, так и по последним событиям в Афганистане.

Глава МИД Ирана также ознакомился с последними событиями в двусторонних отношениях в различных областях в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Хорватии Герлихом Радманом.

В последние несколько дней Зариф также беседовал со своими коллегами из Индии, Ирака, Кубы, Кувейта, Азербайджанской Республики, Катара, Южной Африки, Омана, Турции, Пакистана, Того, Боснии и Герцеговины о последних событиях в регионе, а также о двусторонних отношениях.