Тегеран, , 07:40 — REGNUM 21 июля советник спикера парламента Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан призвал к обмену мнениями и политическим консультациям между Исламской Республикой и Оманом, заявив, что такая практика будет способствовать стабильности и безопасности в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амир-Абдоллахиан сделал эти замечания на встрече с послом Омана в Тегеране Ибрагимом бен Ахмадом аль-Муини.

Оманский посол, в свою очередь, подчеркнул необходимость укрепления отношений между Ираном и Оманом в политической, экономической и парламентской областях, отметив, что правительство и парламент Омана готовы расширить взаимодействие между различными секторами двух стран.

На встрече обе стороны также отметили дружественные связи между двумя народами, заявив, что такая благоприятная атмосфера способствует дальнейшему расширению связей в областях, представляющих взаимный интерес.