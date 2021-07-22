Тегеран, 22 июля, 2021, 07:38 — ИА Регнум. 21 июля глава Торгово-промышленной палаты Ирана и Китая Маджидреза Харири заявил, что товарооборот между двумя странами составлял 60 миллиардов долларов за год до введения санкций США против Ирана, подчеркнув, что эта цифра может быть легко достигнута снова, если американские санкции будут сняты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Как одна из ведущих экономик мира, Китай являлся основным торговым партнером в последние четыре десятилетия и возглавил список ключевых внешнеторговых партнеров Ирана, поддерживая благоприятные двусторонние экономические отношения», — отметил чиновник.

По словам Харири, в 2016 году было объявлено о торговом потенциале между Ираном и Китаем в размере 600 миллиардов долларов на перспективу в 10 лет. Он заявил, что это число может быть легко достигнуто после отмены санкций США, что приведет к устранению торговых барьеров между двумя странами.

«Торговые связи Ирана и Китая не будут затронуты изменением администрации или политическими условиями в Иране», — отметил Харири, подчеркнув, что торговля между двумя странами всегда развивалась быстрыми темпами, и Пекин являлся ключевым торговым партнером Ирана в последнее десятилетие, несмотря на многие препятствия на их пути.