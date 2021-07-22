Тегеран, , 07:37 — REGNUM 21 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф позвонил иракскому коллеге, чтобы выразить сочувствие иракскому народу и правительству в связи с террористическим взрывом в багдадском городе Садр. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телефонном разговоре Зариф также обменялся мнениями с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном о двусторонних связях между Тегераном и Багдадом, а также о путях расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес обеих стран.

Он также поздравил Хусейна с Курбан-байрамом, одним из двух великих праздников среди мусульман.

Напомним, что 20 июля террорист-смертник взорвал себя на переполненном рынке в багдадском городе Садр, унеся жизни по меньшей мере 35 человек. Десятки иракских жителей получили серьезные ранения.