Тегеран, , 07:27 — REGNUM 21 июля избранный президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что расширение отношений с соседями является основным приоритетом внешней политики страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раиси поздравил своего коллегу с великим мусульманским праздником Курбан-Байрам, а также с годовщиной независимости Туркменистана. «Расширение отношений с соседями является первоочередной задачей следующего иранского правительства», — отметил он.

Раиси также охарактеризовал Туркмению как «нечто большее, чем просто соседняя страна», и указал на огромный потенциал двух стран для улучшения отношений. Он также подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества между Ираном и Туркменистаном.

Раиси сообщил, что события в Афганистане очень важны для обеих стран, и подчеркнул необходимость проведения переговоров и консультаций между официальными лицами двух стран в этой связи.

Избранный президент Ирана также поблагодарил президента Туркменистана за приглашение принять участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и прикаспийских государств.