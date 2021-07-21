Лос-Анджелес, США, 21 июля, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Проект голливудской адаптации аниме-фильма «Твоё имя» Макото Синкая лишился режиссёра. Об этом 21 июля сообщил портал Deadline.

Цитата из м/ф «Твоё имя». Реж. Макото Синкай. 2016. Япония Двое

Ли Исаак Чан, который должен был снимать картину, покинул проект из-за совпадения расписаний съёмок. Отмечается, что Paramount Pictures сейчас ищет нового режиссёра.

Стоит отметить, что Чан стал уже вторым режиссёром, который ушёл из проекта игровой адаптации популярного аниме. Изначально к нему был «прикреплен» Марк Уэбб («50 дней лета», «Новый Человек-паук»).

Напомним, премьера картины «Твоё имя» в России состоялась 7 сентября 2017 года. В мировом прокате работа Синкая собрала более $382,2 млн.