Нью-Йорк, США, 21 июля, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, пресс-служба НХЛ сообщила, что огласит календарь грядущего сезона 23 июля в 1:00 по московскому времени.

Santeri Viinamäki Хоккей

Лига планирует провести новый сезон в привычные сроки. Регулярный чемпионат начнется в октябре и завершится в апреле. Каждая команда проведет по 82 матча.

Ранее в СМИ сообщалось, что НХЛ готовит две версии расписания: одна на случай зимней Олимпиады в Пекине, другая — штатная.