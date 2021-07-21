* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, 21 июля, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Письмо, раскрывающее механизм очередной массовой утечки данных с сайтов ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента), а именно — с «Умного голосования» (сайт запрашивает физический адрес и email участника голосования), опубликовано 21 июля на Хабре.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Зияющая дыра

Автор письма сообщает, что ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) на несколько недель в июне 2021 года «был открыт». Когда он обнаружил «эту дыру», то сразу написал в фонд, «и доступ до инфраструктуры они починили».

Он отметил, что ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) «самостоятельно не сильно хочет говорить о том, что происходило у них с безопасностью в середине-конце июня», и задал несколько вопросов, в том числе о том, какие данные могли быть слиты в сеть, а также спросил фонд, почему тот молчит.

«Сейчас было слито порядка 20 тысяч (в источниках фигурирует цифра 200 тысяч) почт, сколько данных ещё в запасе у людей с корыстными мотивами — неизвестно», — указал автор письма.