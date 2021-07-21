Минск, , 22:51 — REGNUM Материальная помощь проживающим в Белоруссии ветеранам Великой Отечественной войны будет оказываться ежегодно. Такое решение принял Александр Лукашенко, подписав 21 июля указ № 281 «О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее на эту тему: Правительство Белоруссии отказалось от выплат ветеранам ко Дню Победы

Согласно комментарию президентской пресс-службы, «в Белоруссии до 2021 года оказывалась в преддверии юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков». Новым президентским указом введены новые ежегодные выплаты материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Совмин определит размеры новых ежегодных выплат из республиканского бюджета.

Читайте также: «Не наши войны»: Лукашенко сравнил современность с Великой Отечественной

«Указ стал выражением признательности и глубокого уважения со стороны общества и государства ветеранам и лицам, пострадавшим от последствий войны. Принятие документа позволит достойно организовать чествование данных категорий граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в официальном комментарии к указу.

Тем временем: «Белтелерадиокомпания» лжёт о Великой Отечественной войне