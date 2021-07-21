Монако, 21 июля, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, портал «Спорт-Экспресс» опроверг слухи об интересе «Монако» к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

По данным источника, «Монако» не выходил к московскому клубу с трансферным предложением в размере 30 миллионов евро по хорватскому хавбеку. Клуб не заинтересован в его услугах.

Ранее в СМИ сообщалось, что Влашич может продолжить карьеру в составе «Монако» или «Милана».