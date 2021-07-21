Вашингтон, 21 июля, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Поклонники вселенной Warhammer раскритиковали британскую компанию Games Workshop из-за изменений, которые она недавно внесла в правила использования франшизы. Об этом 21 июля сообщает журнал PC Gamer.

ИА REGNUM Зона Warhammer

«Физические лица не должны создавать фанатские фильмы или анимации на основе нашего мира и персонажей», — написала Games Workshop в новых правилах, добавив, что все подобные проекты могут существовать лишь в том случае, если их авторы получили лицензию от компании.

Редакция издания отметила, что многие фанаты указали на лицемерное поведение руководства Games Workshop. Они, в частности, напомнили, что в основу последних короткометражных фильмов по Warhammer легли проекты фанатов.

https://twitter.com/Hugo_Llera/status/1417807851574153216

Ранее ИА REGNUM сообщило, что релиз видеоигры Warhammer 40,000: Darktide перенесли на 2022 год. Студия Fatshark, занимающаяся её разработкой, пояснила, что столкнулась со сложностями из-за эпидемии коронавируса.