Минск, , 22:28 — REGNUM Александр Лукашенко больше не верит Западу и убеждён: с США, Евросоюзом и их сателлитами официальному Минску выстраивать отношения «по-хорошему невозможно». Для них «демократия, права человека — это всё слова», заявил он 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Многовекторный Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рассказав о подрывной деятельности «коллективного Запада» против официального Минска, Лукашенко указал на виновных. «За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты Америки, их спецслужбы и не только, — сообщил он. — Прежде всего повестку дня эту там формируют политики, а спецслужбы — исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны».

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«Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий — мы их тоже знаем. Это Литва, отчасти Латвия, прежде всего — Польша и Украина. В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Белоруссии, со стороны Германии», — добавил Лукашенко.

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Он сообщил также: «Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Белоруссии и убийства журналистов — ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны «беглых белорусов» — экстремистов-террористов, спланированы очередные провокации против Белоруссии. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет! Наоборот — нагнетается ситуация».

«Поэтому с ними на языке права разговаривать бесполезно», — убеждён Лукашенко.

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«Белоруссия не в том положении находилась, да и сейчас находится, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. Это себе могут позволить… Америка. Надо им было разбомбить Ирак — разбомбили. Надо было поставить на колени Афганистан — они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, мог бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия — мощная в военном отношении страна. Но не мы, мы знаем своё место», — поведал бессменный руководитель постсоветской республики.

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«Ну, а «коллективный Запад» во главе с Вашингтоном — они не могут нам позволить быть суверенным и независимым государством. А мы говорим о том, что это наше право — быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать», — сказал Лукашенко.

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