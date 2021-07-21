Москва, , 22:26 — REGNUM Новый украинский закон, согласно которому русские не являются коренным народом Украины, обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вечером 21 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том числе в контексте итогов встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной радой откровенно дискриминационный закон «О коренных народах Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Меркель также обсудили Минские соглашения: российский президент подчеркнул, что участники этой договорённости должны неукоснительно соблюдать её — это касается, прежде всего, Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеупомянутый закон, направленный на очередные притеснения русских на Украине, был принят 1 июля 2021 года.

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