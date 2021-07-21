Киев, , 22:26 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины не получал официальных обращений относительно нарушений закона о государственном языке на телеканалах.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом идет речь в заявлении главы органа Ольги Герасимьюк, которое было обнародовано 21 июля.

«Национальный совет с 16 июля 2021 года и до этого момента не получал никаких обращений или актов от Уполномоченного по защите государственного языка. Мы не считаем публичные заявления в социальных сетях корректным способом общения между государственными органами, тем более если они содержат ложную или неполную информацию», — отметила чиновник.

Вместе с тем она подтвердила, что согласно нормам законодательства, языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является исключительно государственный язык.

ИА REGNUM напоминает, что накануне языковой омбудсменТарас Кремень заявил, что шесть общенациональных телеканалов Украины, вопреки нормам законодательства, продолжают показ фильмов и сериалов на русском языке, и потребовал наказать нарушителей.