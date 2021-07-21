Вашингтон, 21 июля, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Компания Kingston представила комплекты модулей оперативной памяти DDR3 FURY Beast и FURY Impact с максимальной частотой 1833 МГц. Об этом 21 июля сообщил портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM За компьютером

Издание отметило, что решение компании выпустить в 2021 году DD3-память может показаться весьма странным, однако в действительности подобные модули по-прежнему востребованы в сегменте бюджетных игровых ПК. Например, такие «планки» ОЗУ используются в системных блоках на базе недорогих процессоров семейства Xeon E5.

Напомним, производители оперативной памяти начали выпускать модули типа DD3 SDRAM более 14 лет назад — ещё в 2007 году, они пришли на смену устаревшим DDR2 SDRAM. Массовое производство модулей DDR4 SDRAM стартовало во втором квартале 2014 года.