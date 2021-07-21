Москва, 21 июля, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Возможность продления договора «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите российского газа через Украину обсудили президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора вечером 21 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля Путин заявил, что «Газпром» подписал «контракт на пять лет на прокачку определённого объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины».