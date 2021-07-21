Киев, , 22:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «содержательную и плодотворную» встречу с главой США Джо Байденом в ходе визита в Вашингтон 30 августа.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский заявил, что стороны при личной встрече продолжат обсуждение важных вопросов стратегического партнерства.

«Это мир на Донбассе, возвращение Крыма, безопасность Украины, энергетика как вызов безопасности, экономическое развитие и поддержка реформ», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Белый дом подтвердил, что Зеленскому направлено официальное приглашение совершить визит в США 30 августа этого года. В заявлении отмечается, что визит подтвердит «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».