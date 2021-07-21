Киев, 21 июля, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «содержательную и плодотворную» встречу с главой США Джо Байденом в ходе визита в Вашингтон 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Зеленский заявил, что стороны при личной встрече продолжат обсуждение важных вопросов стратегического партнерства.

«Это мир на Донбассе, возвращение Крыма, безопасность Украины, энергетика как вызов безопасности, экономическое развитие и поддержка реформ», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Белый дом подтвердил, чтоЗеленскомунаправлено официальное приглашение совершить визит в США 30 августа этого года. В заявлении отмечается, что визит подтвердит «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».