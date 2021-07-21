Москва, 21 июля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Тему «Северного потока — 2» обсудили по телефону президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вечером 21 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Yarnews.net Газ

В сообщении уточняется, что Путин и Меркель «удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток — 2».

Со своей стороны Путин «отметил последовательную приверженность германской стороны реализации» проекта, который, подчёркивается, носит «исключительно коммерческий характер». «Северный поток — 2» направлен на повышение энергобезопасности Германии и ЕС.

«Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне, — сообщили в Кремле. — Владимир Путин дал соответствующие комментарии».