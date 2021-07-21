Вашингтон, 21 июля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Студия Haven Entertainment, основанная известным продюсером видеоигр Джейд Рэймонд, разрабатывает новую онлайн-игру для платформы PlayStation. Об этом 21 июля сообщает портал GamesRadar.

Логотип PlayStation

Информацию первым опубликовало итальянское издание Multiplayer. IT, журналисты отметили, что о проекте Haven Entertainment им рассказали люди, которые подыскивают для компании сотрудников. Стоит отметить, что впервые с момента создания студии в сети появилась новость о её работе.

Напомним, Джейд Рэймонд основала Haven Entertainment в январе 2021 года. Продюсер сделала это после того, как Google решила закрыть собственное подразделение, разрабатывавшее видеоигры для сервиса Stadia, в котором Рэймонд занимала должность руководителя. Для справки: Джейд Рэймонд принимала участие в разработке оригинальных игр серии Assassin's Creed и Watch Dogs.