Нижний Новгород, 21 июля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Продление одной из веток метро в Нижнем Новгороде может обойтись в 40 миллиардов рублей. Об этом 21 июля пишут СМИ со ссылкой на министерство транспорта Нижегородской области.

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Продление Сормово-Мещерской линии по маршруту от центра Сормова до станции Починки может стоить 40 миллиардов рублей.

«Строительство транспортно-пересадочного узла в Центре Сормова позволит замкнуть пригородное сообщение, а также обеспечит возможность пересадки на метрополитен. 7-й микрорайон при этом будет охвачен трамвайными сообщением с подвозкой к станции «Сормовская» с единым пересадочным тарифом», — цитируют региональный минтранс Newsroom24.ru.

Издание отмечает, что сейчас рассматривается два варианта обеспечения «транспортной доступности метро для сормовичей».

«Первый — продление метро от станции Сормовская до станции Починки. Это будет стоить свыше 40 миллиардов рублей. Вторым вариантом является строительство трамвайных путей протяженностью в 13 км. Они свяжут центр Сормова с 7-м микрорайоном. Стоимость такого проекта в 10 раз дешевле продления метро — четыре миллиарда рублей».

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