Фритаун, , 21:53 — REGNUM Итогом телефонных переговоров между президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био, министром здравоохранения и санитарного благополучия Остином Демби и генеральным директором альянса GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation — Глобального альянса по вакцинам и иммунизации) Сетом Беркли стало соглашение о поставке ещё одной партии вакцин в ближайшее время. О этом сообщает африканский информационный портал Allafrica.com 19 июля 2021 года.

Врачи Сьерра-Лионе (сс) Bertrand Giorot

После телефонной беседы Джулиус Маада Био заявил, что он высоко ценит постоянную поддержку Сьерра-Леоне со стороны центра COVAX (всемирной инициативы, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19 под руководством GAVI) и выразил особую благодарность Сету Берли за непосредственное взаимодействие с его правительством, особенно за регулярно предоставляемые услуги по иммунизации.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био прививается от коронавируса Statehouse.gov.sl

« На данный момент мы вакцинировали более 150 000 человек первой дозой вакцины от COVID-19 и почти 90 000 человек — второй дозой. Мы много работали над созданием спроса на эти вакцины, и теперь, когда население в целом готово и требует препарата, мы не можем позволить себе прерывать этот процесс. Поэтому я попросил ускорить доставку необходимых вакцин, особенно вакцины AstraZeneca, в течение следующей недели и не позднее конца июля. Наше население хорошо знакомо с вакциной AstraZeneca, медицинский персонал обучен её применению, и мы получили необходимое разрешение от нашего регулирующего агентства — Национального совета по аптекам — на её использование в чрезвычайных ситуациях », — сказал президент Био.

Он также отметил, что потребность в вакцинации в стране высока, подчеркнув, что любое ограничение доступности AstraZeneca будет иметь серьезные последствия для страны в связи с пандемией.

Вакцина от коронавируса Oxford AstraZeneca Arne Müseler

« Мы не можем позволить себе ждать до конца августа — начала сентября, чтобы продолжить нашу кампанию по вакцинации препаратом AstraZeneca. Поэтому важно, чтобы мы убедили COVAX в необходимости срочной доставки вакцины AstraZeneca », — сказал он по телефону Сету Беркли.

Сет Беркли, врач, специализирующийся на эпидемиологии инфекционных заболеваний и глобальном здравоохранении, сказал, что доволен действиями президента Био, добавив, что он хотел бы призвать других африканских лидеров быть такими же сильными и решительными в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Он заверил, что вакцины будут доступны в Сьерра-Леоне с конца июля по сентябрь 2021 года, поэтому вакцинация в стране не будет прервана.

Сет Беркли ранее работал в Центрах США по контролю и профилактике заболеваний и в Фонде Рокфеллера до того, как основал Международную инициативу по вакцинации против СПИДа.

Эмблема Фонда Рокфеллера

В настоящее время Фонд Рокфеллера пытается реализовать свой план по вакцинации 70% населения планеты, делая акцент на странах с развивающейся экономикой, включая Африканский континент. Для этого Фондом была предложена финансовая программа, состоящая из трех итераций, описанных в докладах Фонда, которые он публикует на своём официальном сайте с апреля 2021 года. Особая роль в этой программе отводится Всемирному Банку, Международному валютному фонду и международным банкам развития. В последнем докладе, опубликованном в июле 2021 года, Фонд предлагает крупнейшим финансовым институтам выделить $650 млрд в виде специальных прав заимствования, что позволит выдать кредитов на сумму почти $23 млрд странам Африки через специальный механизм распределения. Указанные средства должны пойти не только на закупку беднейшими государствами мира вакцин американского и европейского производства, но и на достижение климатических целей — повестки, навязываемой западными странами всему миру. В частности, страны Африки должны будут постепенно отказаться от производства и использования угля, отдавая предпочтение дорогим альтернативным источникам энергии.

Вопрос о том, чем станет расплачиваться африканский регион за тотальную иммунизацию и зеленую экономику, остаётся открытым.

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