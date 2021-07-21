Ливерпуль, Великобритания, 21 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, портал The Athletic сообщил, что «Ливерпуль» может расстаться с одним из своих лидеров.

Liverpoolfc.ru Мохамед Салах, Алисон, Роберто Фирмино и Садьо Мане в форме «Ливерпуля» сезона 2019/2020

По данным источника, клуб не располагает средствами, чтобы продлить контракты сразу с Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино и Садьо Мане. У всех контракты истекают через два года после чего клубу будет затруднительно выплачивать крупные суммы этим возрастным игрокам.

Ожидается, что клуб будет постепенно вносить изменения в нападении. Сначала может уйти один из названных ранее игроков. По данным портала, первым покинуть «Ливерпуль» может Фирмино.

В минувшем сезоне бразильский футболист отличился 16 (9+7) очками по системе «гол+пас» в 36 матчах чемпионата Англии.