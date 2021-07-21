Москва, 21 июля 2021, 21:41 — REGNUM Соболезнования выразил российский президент Владимир Путин федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель по поводу гибели жителей запада Германии во время наводнения.

И. Имре. Наводнение
И. Имре. Наводнение

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Как сообщили 21 июля в пресс-службе Кремля, Меркель в ходе телефонного разговора «со своей стороны выразила надежду, что в самое ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв наводнений на западе Германии приблизилось к 170.

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