Нью-Йорк, США, 21 июля, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть новый трейлер будущего аниме-сериала «Ведьмак. Кошмар Волка». Ролик был опубликован 21 июля на YouTube-канале Netflix Russia.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ведьмак»

Сюжет шоу расскажет о приключениях молодого ведьмака Весемира (второстепенный персонаж в серии романов «Ведьмак» писателя Анджея Сапковского). Создатели сериала намекнули зрителям, что в какой-то момент главному герою, занимающемуся охотой на монстров, придётся столкнуться со своими внутренними демонами.

Напомним, премьера шоу состоится на сайте Netflix 23августа 2021 года. Должность продюсера проекта заняла Лорен Шмидт Хиссрич, являющаяся создателем сериала «Ведьмак», главную роль в котором исполняет Генри Кавилл.