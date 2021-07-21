Бишкек, 21 июля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Спасатели прекратили поиски туристки из Казахстана, пропавшей во время отдыха в горах Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций сегодня, 21 июля.

Dan Lundberg Иссык-Куль

В ведомстве отмечают, что прекратить поисковую операцию разрешили родители пропавшей 29-летней девушки, посчитавшие, что ее вряд ли уже удастся найти живой.

Напомним, ранее МЧС Киргизии организовало поиски казахстанской туристки, которая пропала 15 июля во время отдыха с семьей на пастбище в горах Иссык-Куля.

По словам родителей, их дочь пропала, когда они ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол — девушка тогда осталась на другом берегу.

Поиском гражданки Казахстана занимались 17 спасателей и 15 сотрудников милиции. Они обследовали свыше 20 квадратных километров вокруг места ее пропажи.