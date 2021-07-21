Стокгольм, 21 июля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного. Данная информация была опубликована 21 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 651 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 095 758 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 479 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 087 382 человека, вторую — 3 840 758 человек.

По состоянию на 21 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 28 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.