Киев, , 21:22 — REGNUM Германия в результате переговоров с США взяла на себя обязательства принять меры в случае, если Россия будет пытаться использовать энергетику в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины.

США и Украина

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате, сообщает вечером 21 июля украинское государственное информагентство «Укринформ».

По словам Нуланд, Германия в случае «нарушений» со стороны России предпримет шаги на национальном уровне и будет требовать эффективных мер на уровне ЕС, включая санкции для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе.

Она отметила, что именно этот пункт соглашения является особенно важным для Украины и касается коллективной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее было заявлено о достижении соглашения между администрацией Джо Байдена и правительством Ангелы Меркель по завершению проекта «Северный поток-2». Ожидается, что соответствующий меморандум, направленный на то, чтобы Украина оставалась транзитёром газа и после запуска «СП-2», стороны официально оформят уже в ближайшее время.