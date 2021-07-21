Вашингтон, 21 июля, 2021, 22:54 — ИА Регнум. $50 млн инвестиций от одного из крупнейших в мире инвестиционного банка, Goldman Sachs Asset Management, получил американский стартап — компания Phononic из Северной Каролины — на изготовление охлаждающих чипов с использованием материала под названием теллурид висмута. Об этом пишет REUTERS 21 июля 2021 года.

Чипы Phononic

Shinya Suzuki Башня Goldman Sachs

Тони Атти, соучредитель и генеральный директора Phononic, так описывает процесс охлаждения: когда электричество проходит через чип, ток забирает тепло, оставляя одну сторону чипа охлаждаться, а другую — нагреваться.

По его словам, чипы могут быть размером с ноготь или размером с кулак, в зависимости от того, сколько охлаждающей жидкости необходимо. Эта технология может быть использована для создания компактных морозильных камер для транспортировки вакцин или мороженого. По словам Атти, их чипы активно применяются для предотвращения перегрева лидаров (дальномеров оптического диапазона), лазерных датчиков в автономных автомобилях и оптических трансиверов для передачи данных 5G.

« Популярные хладагенты, которые использовались в системах сжатия пара, являются токсичными и вносят свой негативный вклад в глобальное потепление , — сказал Атти. — Кроме того, они токсичны и легко воспламеняемы ».

Лобачев Владимир Хладагент R134a

Атти признался, что и сам порошок теллурида висмута весьма токсичен, особенно в процессе переработки в полупроводниковую пластину и превращения в чип, но всё же он «безвреден» и может быть легко переработан или утилизирован, поскольку он соответствует всем стандартам безопасности и утилизации микросхем.

Чипы охлаждения производятся Phononic на собственном заводе в Дареме, а для массового производства компания сотрудничает с таиландской компанией Fabrinet. Морозильные камеры для вакцин и мороженого производятся в Китае под маркой Phononic или под совместными брендами.

Финансирование, полученное молодыми производителями от Goldman Sachs Asset Management, будет использовано для крупносерийного производства охлаждающих чипов, а также для расширения рынков и продуктовой линейки Phononic.

Ранее свои инвестиции в стартап направила крупнейшая в Азии инвестиционная компания из СингапураTemasek Holdings и частная инвестиционная компания Oak Investment Partners.

График сокращения потребления ГФУ по Кигалийской поправке

Напомним, что в 2016 году была принята Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, которая устанавливает график замены широко использующийся сегодня в холодильной технике и при получении вспененных материалов гидрофторуглеродов на природные хладагенты (CO 2 и взрывоопасные углеводороды и аммиак) из-за их якобы на порядки более высокого парникового эффекта, чем у CO 2 .

В свою очередь, висмут — основное вещество для новой холодильной технологии — достаточно редкий металл — его мировая добыча едва превышает 6000 тонн в год. Основные месторождения висмута находятся в Германии, Монголии, Боливии, Австралии, Перу и России.