Хэнань, Китай, 21 июля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. На ряд регионов КНР, в первую очередь провинцию Хэнань в центральной части страны, обрушились продолжительные ливневые дожди, которые привели к наводнениям и серьезным человеческим жертвам, а также материальному ущербу. Об этом 21 июля сообщает Синьхуа, раскрывая содержание указаний партийно-государственного лидера страны Си Цзиньпина по борьбе со стихией.

Иван Айвазовский. Ливень.1897

Глава государства потребовал от властей всех уровней первоочередного внимания безопасности и сбережению имущества людей, а также ликвидации последствий разгула водной стихии предотвращению новых катастроф. Подразделения НОАК и Народной вооруженной полиции должны оказывать всестороннюю помощь гражданским властям в проведении аварийно-спасательных работ. Требуется серьезно улучшить систему раннего предупреждения и прогнозирования опасных природных явлений, подчеркнул Си Цзиньпин.

В СМИ сообщается о серьезных подтоплениях в административном центре Хэнани — городе Чжэнчжоу; в результате наводнений погибли 25 человек.