Мадрид, 21 июля, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, испанский портал Marca сообщил, что «Реал Мадрид» заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецки.

RonnyK «Реал Мадрид»

По данным источника, «Реал» собирается подписать хавбека на правах свободного агента следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта с «Баварией». Сейчас ожидать осуществления трансфера не стоит, «Реал» не готов на большие сделки из-за непростой финансовой ситуации в клубе.

В минувшем сезоне Горецка провел 24 матча в чемпионата Германии и набрал 10 (5+5) очков по системе «гол+пас».