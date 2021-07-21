Бишкек, 21 июля, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии выявили и пресекли незаконную деятельность крупной фермы по добыче криптовалюты. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Xiangfu Ферма. Майнинг

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Житель города Нарына обустроил в частном доме манинг-ферму, задействовав 118 единиц спецоборудования для получения криптовалюты.

Для того, чтобы скрыть свои противоправные действия он организовал шумоизоляцию и вентиляцию в месте расположения майнинговой фермы.

В ГКНБ отмечают, что владелец нелегальной фермы по добыче криптовалюты «нанес колоссальный ущерб» энергетическим компаниям, поскольку в республике сейчас существует серьезный дефицит электроэнергии.

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