Китай, 21 июля, 2021, 21:12 — ИА Регнум. В КНР продолжается подведение итогов регионального развития за первое полугодие текущего года. Об этом 21 июля сообщает Синьхуа, обращая внимание на высокие темпы развития экономики и социальной сферы Гуанси-Чжуанского автономного района (ГКЧАР), расположенного на юге страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Полугодовой рост ВРП в годовом выражении составил 12%, достигнув 1,18 трлн юаней (почти 182 млрд долларов). Добавленная стоимость крупных промышленных предприятий региона превысил 17%; особенно сильно вырос выпуск автомобилей на новых источниках энергии. Существенным темпами росла высокотехнологичная обрабатывающая промышленность. Об этих тенденциях и цифрах на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Гуансийского статистического управления Тан Сюй. Сообщается, что власти ГКЧАР намерены продолжать структурные реформы, чтобы способствовать быстрому экономическому развитию.