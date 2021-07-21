Киев, , 21:13 — REGNUM Украинская делегация не поддерживает предложение России провести следующее заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе в очном режиме, в Минске, заявил вечером 21 июля представитель Киева на переговорах Сергей Гармаш.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отказ Украины он мотивировал якобы тяжелой ситуацией с коронавирусом, заявив, что представители Киева «не готовы рисковать своим здоровьем».

«Странное предложение на фоне лидерства России по количеству заражений коронавирусом… А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси», — отметил Гармаш.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов заявил, что Россия предложила провести следующее переговоры по урегулированию в очном режиме в Минске, и возражений со стороны Киева не было.