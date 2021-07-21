Павия, Италия, 21 июля, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Смертельный инцидент в итальянском городке Вотеро стал следствием не «атмосферы Дикого Запада», а использованного права на вооруженную самооборону, заявил в среду, 21 июля, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

Так он прокомментировал инцидент со смертельным ранением 39-летнего уроженца Марокко, которого застрелил (по некоторым версиям — случайно или в порядке самообороны) советник мэрии Витербо по вопросам безопасности, член «Лиги» Массимо Адриатичи.

Расследование данного инцидента в настоящее время продолжается. Идеологические оппоненты «Лиги» из леволиберальной Демократической партии уже предложили изъять оружие у всех граждан страны, кроме полицейских и военнослужащих.