Берлин, , 21:07 — REGNUM Тему Минских соглашений и «Северного потока — 2» обсудили по телефону 21 июля российский президент Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщил журналистам представитель германского правительства Ульрике Деммер.

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin.ru

По словам Деммера, Путин и Меркель в ходе телефонной беседы обсудили транзит газа через территорию Украины и газопровод «Северный поток — 2». Также обсуждались Минские соглашения и двусторонние отношения Москвы и Берлина.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что Вашингтон договорился с Берлином о возможных мерах в отношении России, касающиеся Украины и «Северного потока — 2».

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